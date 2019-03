Telles agradece a Sérgio Conceição pela primeira convocatória para a seleção

Alex Telles, lateral esquerdo do FC Porto, mostrou-se feliz pelo "objetivo cumprido" com a convocatória para a seleção brasileira, e agradece a Sérgio Conceição, treinador do FC Porto:

"O Sérgio Conceição tem uma parcela muito grande nisto, porque é um treinador que me transmitiu muita confiança, tenho evoluído muito com ele e tenho um respeito e uma admiração muito grande por ele", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O defesa brasileiro fala num percurso "difícil" até à estreia nas escolhas da seleção "canarinha": "Foi difícil, nós sabemos o quanto trabalhamos para chegar aqui, como outros que já aqui estão fizeram por merecer. Eu vou aprender cada vez mais, sei o que fiz para chegar aqui e devo continuar com as minhas características porque se deu certo foi um dos motivos para ter sido chamado. Se fui chamado é porque tenho algo para demonstrar e é para continuar."

Telles não esconde a vontade de se estrear já no primeiro amigável disputado nesta pausa internacional, frente ao Panamá, no Estádio do Dragão, palco que o defesa conhece bem: "Se acontecer a minha estreia pela seleção do Brasil no Dragão ficaria feliz, teria um gosto especial".

Seleção italiana era possibilidade



Com passaporte italiano, Telles admite que nunca fechou a porta à convocatória para a seleção italiana, mas diz que a seleção brasileira era prioridade:

"Se dissesse que não esperava ser chamado pela seleção italiana estaria mentindo, porque havia essa possibilidade. Mas a seleção brasileira sempre foi o meu sonho de criança sempre trabalhei para isso, era algo que procurava, um objetivo de carreira, que se concretizou e estou feliz".