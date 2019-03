Sporting repudia agressão no Dragão Caixa e pede "coragem" à Liga

18 mar, 2019 - 17:58 • Redação

Frederico Varandas, presidente do clube, diz que as agressões no Dragão Caixa, na partida de hóquei em patins, e no Estádio do Bessa, não podem "ser ignoradas e resolvidos com um mero pedido de desculpas". Sporting vai pedir audição ao governo.