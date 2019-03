Bernardo Silva aprova o regresso de Ronaldo à seleção

Bernardo Silva, médio da seleção portuguesa, acredita que a equipa fica mais forte com o regresso de Cristiano Ronaldo, e aponta à vitória nos dois jogos de qualificação para o Europeu 2020, frente à Ucrânia e Sérvia. Em declarações em conferência de imprensa, Bernardo Silva explicou o que muda com o regresso de CR7:

"A nossa mentalidade vai ser igual. Jogamos sempre para ganhar, tentamos controlar os momentos do jogo e claro que ficamos mais fortes com o Cristiano Ronaldo. Quando se junta o Cristiano a uma seleção que já é forte, ficamos ainda mais fortes", disse.

Questionado sobre a importância do regresso do capitão da seleção portuguesa, Bernardo Silva deixou grandes elogios às prestações de CR7: "É um orgulho para todos os portugueses ter um jogador que representa tão bem o nosso país. Apesar da idade, continua a ganhar Champions e a lutar pelo troféu e marca 40,50 e 60 golos por época. É um prazer ter o nosso capitão de volta, e vai ajudar na conquista dos objetivos".

Com o regresso de Cristiano, Portugal poderá voltar ao sistema de 4-4-2, depois de ter alinhado as últimas partidas em 4-3-3, sem Cristiano Ronaldo. Bernardo diz-se adaptado aos dois esquemas, assim como o resto do plantel: "Durante a minha carreira já joguei das duas formas. 4-4-2 no Mónaco e nos sub-21, e no Manchester City jogo em 4-3-3. Aqui temos variado e por isso sinto-me confortável com os dois sistemas, eu e os meus colegas da seleção".

Bernardo Silva espera duas partidas complicadas, contra a Ucrânia e Sérvia, no pontapé de saída da qualificação para o Europeu 2020: "Falei com um colega meu do City, o Zichenko, que é da seleção ucraniana, e sei que eles são fortes e que querem ganhar os jogos, apesar de alguns jogadores estarem lesionados. A Sérvia é igual, têm muitos jogadores nos melhores clubes do mundo. Não esperamos jogos fáceis, mas queremos ganhar".

Bernardo não comenta campeonato português e aprova as três estreias

Antigo jogador do Benfica, Bernardo foi questionado sobre a recente aposta do clube encarnado na formação e as contas pelo campeonato e respondeu desta forma:

"Estou contente por ver que estão a ser dadas as oportunidades à formação, mas não vou comentar o campeonato, como é óbvio, porque estou aqui como jogador da seleção".

Bernardo Silva aprovou as estreias de Dyego Sousa, João Félix e Diogo Jota na convocatória para a seleção portuguesa: "Sao mais jogadores para nos ajudar e para ajudar a seleção, e vão ser ajudados por todos. O João Félix tem feito um percurso ótimo e vai continuar assim com a ajuda de todos aqui na seleção".