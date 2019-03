Abdu Canté repete presença no treino da equipa principal do Sporting

O plantel do Sporting voltou aos treinos, esta segunda-feira, depois de uma folga no domingo. O grupo às ordens de Marcel Keizer esteve muito desfalcado, com várias ausências por comprimissos das seleções.

Sem vários jogadores, Keizer chamou Abdu Canté para integrar a sessão, defesa da equipa sub-23.

Tiago Ilori e Rodrigo Battaglia continuam entregues ao departamento médico e a recuperar das respetivas lesões.

O Sporting volta ao trabalho na terça-feira, às 10h30, para nova sessão de treino em Alcochete.