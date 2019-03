Fágner chamado à seleção brasileira após mais uma lesão

A seleção brasileira conta com mais uma baixa por lesão. A Confederação Brasileira anunciou a convocatória de Fágner, lateral-direito do Corinthians, para substituir Dani Alves, devido a uma lesão no joelho esquerdo.

Esta é a terceira alteração na convocatória inicial de Tite, depois de Vinícius Júnior ter sido substituído por David Neres, do Ajax, e Filipe Luís ter dado lugar a Alex Telles, do FC Porto.

A equipa "canarinha" está concentrada na cidade do Porto, treinará esta segunda-feira no Estádio do Bessa, e vai disputar um amigável no Estádio do Dragão, no sábado, contra o Panamá.