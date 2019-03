Cristas e o lado C da saúde: "C de Costa, C de Cativações, C de Caos"

A líder do CDS-PP acusa o primeiro-ministro de insensibilidade e de só apresentar dados parciais quanto ao estado do Serviço Nacional de Saúde. Assunção Cristas e António Costa andaram na última semana a visitar alguns hospitais pelo país, mas não coincidem no balanço.



“Enquanto o primeiro-ministro apresentava o seu lado A, nós apresentávamos o lado C: C de Costa, C de cativações, C de caos – resultado das políticas de saúde socialistas”, começou por afirmar a líder do CDS, esta segunda-feira, aos jornalistas.

“No Hospital de São José, em Lisboa, no Centro Hospitalar de Leiria, no Hospital Garcia de Orta, em Almada, ou no Centro Hospitalar de São João, no Porto, deparei-me com pontos comuns, com gradações e variações diversas. Profissionais de saúde muito dedicados mas verdadeiramente exaustos, investimentos adiados, falta de consumíveis básicos, cativações que bloquearam o uso de verbas previstas nos orçamentos, dívidas crescentes, demissões em bloco. Ouvimos, de resto, no hospital de Leiria, que 2018 tinha sido o pior ano de sempre”, descreve.

Numa conferência de imprensa na sede do partido, Assunção Cristas constatou que há uma evolução na autonomia dos hospitais com o despacho publicado nesta segunda-feira, mas não entende a exclusão dos médicos.

“O CDS propôs, e está a ser trabalhado na especialidade, a autonomia para todos os hospitais, este Governo focou-se apenas em 11 e não tem os processos concretizados ainda; agora, para resolver algumas questões, sai com um despacho que, além do mais, exclui os médicos de forma inadmissível e incompreensível”, declarou.

“Não compreendemos qual é a razão da exclusão dos médicos, não nos parece que exista qualquer racional nesta exclusão, pelo contrário: das voltas que temos dado, pelas conversas que temos tido, muitas questões passam pela falta de médicos. Os médicos fazem horas extra de maneira que não é sustentável, muitos encontram-se em exaustão e é preciso perceber porque é que neste caso ficaram de fora”, acrescentou ainda.

O CDS anuncia, de resto, a entrega de um projeto de resolução a recomendar ao Governo que "seja efetivamente incentivada a criação dos Centros de Responsabilidade Integrados".

Assunção Cristas considera que a falta de autonomia, a par da sub-orçamentação são os dois maiores problemas que afetam a qualidade do Serviço Nacional de Saúde.