Da televisão para o balneário. As estrelas da seleção deixam João Félix nervoso

João Félix admite que sente "um bocadinho de nervosismo" com a estreia na seleção nacional, visto que vai passar a partilhar balneário com as estrelas que costuma ver na televisão.

O avançado do Benfica foi incluído, pela primeira vez na carreira, numa convocatória da seleção "AA". Em declarações aos jornalistas, à margem de um evento de promoção de uma marca de equipamento desportivo, Félix reconheceu que está feliz, mas que não é imune aos nervos.

"Estou muito contente. Tenho um bocadinho nervosismo, que acho que é normal estar, com aqueles jogadores todos que estou habituado a ver na televisão, ir partilhar balneário com eles", assumiu o avançado.



Pepe "é cinco estrelas", dizem



No jogo entre FC Porto e Benfica, Félix teve algumas altercações com Pepe, que é um dos líderes da seleção portuguesa. O jovem do Benfica garante que "o que acontece dentro de campo fica dentro de campo".

"Cá fora, já está tudo bem. Isso é normal no futebol. Já falei com colegas que estiveram com o Pepe na seleção e dizem que é cinco estrelas. Acredito que nos vamos dar bem", assegurou João Félix.

Portugal vai jogar com Ucrânia e Sérvia, para a fase de apuramento para o Euro 2020. João Félix espera jogos "muito difíceis, os mais difíceis da qualificação". "Vamos tentar ganhar rumo ao objetivo", frisou.

Portugal recebe a Ucrânia, no dia 22 de março, e a Sérvia, no dia 25. Ambos os jogos realizam-se no Estádio da Luz, às 19h45. Partidas com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.