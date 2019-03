João Félix quer ganhar todas as Bolas de Ouro

João Félix não mede a ambição e, como qualquer futebolista que sabe que pode chegar a patamares elevados, sonha com, um dia, ganhar uma Bola de Ouro. Mas o avançado do Benfica não quer só uma: quer todas.

"Em relação às Bolas de Ouro, o que quero é ganhar todas. Mas não dá, por isso logo se vê", referiu o jogador de 19 anos, entre a seriedade e a brincadeira, em declarações aos jornalistas, esta segunda-feira, à margem de um evento de promoção de uma marca desportiva.

Desafiado a escolher os seus ídolos, o primeiro que saiu foi Kaká. "Sou parecido com o Kaká", admitiu, acrescentando que também se foca em Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi, "apesar de ser o rival do Ronaldo".

Questionado sobre se pode ser o novo Cristiano Ronaldo, João Félix esquivou-se: "Isso é cedo para dizer. Vai saber-se no final da carreira."

A verdade é que a cláusula de rescisão de João Félix é de 120 milhões, um valor estratosférico, mas que já se fala que alguns clubes estariam dispostos a bater. O jovem avalia-se de forma bastante mais modesta.

"Não percebo nada disso dos valores do mercado de transferência. Limito-me a jogar. Mas dois milhões está bom", brincou.



O futebol é como um cupido

A fama de João Félix, com a emergência na equipa principal do Benfica, tem dado frutos em vários planos. A corar e em entrevista ao apresentador Rui Maria Pêgo, esta segunda-feira, o avançado reconheceu que a popularidade "ajudou um bocado" com as raparigas.

O foco sobre a vida pessoal de um futebolista cresce com a popularidade e as questões sobre o que um jogador deve ou não fazer amontoam-se. Félix acredita que os jogadores são livres de fazerem o que bem lhes apetece fora das quatro linhas. "Seja namorar ou não, são questões da nossa vida pessoal. Há tempo para tudo", garantiu o avançado.

Os pais "já estão habituados" à fama de João Félix, embora no início tenha sido "um bocado complicado, porque foi do zero para o 100":

"Aconteceu muito rápido, era difícil gerir isto tudo. Mas com a ajuda das pessoas certas, tornou-se mais fácil e continuo a ser quem sou."