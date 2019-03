Bryan Adams em Portugal em dezembro

O músico canadiano Bryan Adams vai atuar em Portugal em dezembro. Vai dar dois concertos: um em Lisboa e outro em Braga.

Bryan Adams atua no dia 6 de dezembro na Altice Arena, em Lisboa, e no dia seguinte no Altice Fórum Braga, numa promoção do álbum "Shine a light", editado este mês.

Os bilhetes colocados à venda no próximo sábado, dia 23, mas haverá uma pré-venda exclusiva na FNAC, lojas e bilheteira online, na sexta-feira, dia 22.

Bryan Adams tem uma carreira de mais de quatro décadas, recheada de sucessos. O último álbum (o 14º do cantor) foi editado a 1 de março e conta com a participação de alguns convidados, entre os quais Jennifer Lopez, no tema "That's how strong our love is", e Ed Sheeran, que coescreveu a música que dá nome ao disco.

A última vez que o músico canadiano esteve em palcos portugueses foi em 2016. Dois anos antes, inaugurou uma exposição de fotografia em Cascais, com uma centena de retratos a personalidades do entretenimento, da cultura e da moda.

Músico, produtor, filantropo e ativista, Bryan Adams é um dos artistas canadianos mais conhecidos e premiados internacionalmente. Em novembro, fará 60 anos.

No ano passado, participou com Jim Vallance na composição do musical "Pretty Woman", estreado na Broadway, em Nova Iorque.

