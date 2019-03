João Félix: "Para já estou no Benfica e estou bem"

João Félix não pensa no interesse de outros clubes na sua contratação.

"Para já, estou no Benfica e estou bem. As pessoas gostam de mim e isso é importante para nos sentirmos bem. Quando achar que é o momento certo, sairei. Não sei se é agora, daqui a um ano, daqui a dois", afirmou o avançado, esta segunda-feira, em entrevista a Rui Maria Pêgo, numa ação de promoção de uma marca de equipamento desportivo.

Félix salientou que "é preciso ter um bocado de tudo" para se chegar ao patamar em que está, nomeadamente "qualidade, cabeça, vontade, sacrifício". O avançado frisou que é importante ser-se fiel a si próprio:

"Limito-me a fazer sempre o que tenho de fazer. Trabalhar sempre no máximo, continuar sempre humilde, continuar com a cabecinha no sítio. Ser como sempre fui, não mudar nada. Esse é o principal segredo."

Campeonato é o objetivo, o resto "logo se vê"



João Félix não hesita em definir o campeonato como principal objetivo do Benfica para a época, mesmo que isso implique sacrificar as restantes competições em que está inserido: Taça de Portugal e Liga Europa.

Em declarações aos jornalistas, o avançado do Benfica admitiu que "seria excelente" ser campeão logo na época de estreia na equipa principal.

"É o objetivo principal do Benfica todas as épocas. Para ano de estreia, seria excelente. Estamos todos muito focados nisso e muito motivados vamos continuar a fazer o que temos, feito jogo a jogo", referiu. Ganhar todas as competições que disputam - Liga, Taça e Liga Europa - "é possível", mas os encarnados estão "mais focados no campeonato".

Ainda assim, ganhar a Liga Europa "seria muito bom", que mais não seja porque "quantos mais títulos melhor", na opinião de João Félix. O adversário do Benfica nos quartos de final é o Eintracht Frankfurt.

"Estamos mais perto, mas também vamos apanhando equipas cada vez mais difíceis. O Eintracht é uma boa equipa, a única alemã nas competições europeias. Vão ser dois jogos difíceis", projetou o jovem.

À falta de oito jornadas, Félix tem 10 golos no campeonato, menos cinco que o melhor marcador, o colega de equipa Seferovic, que agora está lesionado. A prioridade do avançado é ser campeão, mas ser o goleador do campeonato logo na estreia seria "muito melhor ainda".

Félix acredita em retribuir o que lhe é dado

Num momento sincero, João Félix reconheceu que tem contribuído para o criar de uma reputação de jogador conflituoso. Contudo, vincou que "é mais uma questão de responder" à letra ao que os adversários lhe fazem:

"Acham-me conflituoso porque me picam. Não me vou deixar ficar, tenho de responder também. Depois, sendo novo, começam a surgir boatos e a dizer que já estou com a mania. O que eles me fazem eu faço também."

Há um ano, João Félix estava na equipa B do Benfica, juntamente com Ferro, Florentino e Jota. Agora, os quatro estão na equipa principal. "Estamos todos muito radiantes, muito contentes", assumiu.

"Estávamos habituados a vê-los [jogadores da equipa A] na televisão e agora partilhamos balneário com eles. Acaba por ser mérito de todos. Precisamos de jogar bem e temos de ter alguém que confie em nós, que aposte em nós, que nos meta lá dentro, que nos dê confiança. Nisso, o mister [Bruno Lage] tem sido excelente", enalteceu o avançado.