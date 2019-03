Abril traz novos passes. Conheça aqui as várias modalidades

Abril traz a maior alteração tarifária dos últimos anos na Área Metropolitana de Lisboa (AML). A partir dessa data, vão estar disponíveis 19 novos passes: um passe Navegante Metropolitano e 18 passes Navegante Municipal (um para cada município).



O passe único vai acabar os mais de 700 títulos combinados que existem atualmente para a utilização dos transportes coletivos.

Passe Navegante Metropolitano . Vai permitir utilizar todos os serviços de transporte público regular de passageiros, em todos os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa. Terá um preço de 40 euros e uma validade mensal, isto é, do primeiro ao último dia do mês para o qual foi adquirido. Quem optar pelo Navegante Metropolitano poderá ir, por exemplo, de Setúbal até Mafra, utilizando qualquer operador do serviço público de transporte de passageiros com um único passe.

. Vai permitir utilizar todos os serviços de transporte público regular de passageiros, em todos os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa. Terá um preço de 40 euros e uma validade mensal, isto é, do primeiro ao último dia do mês para o qual foi adquirido. Quem optar pelo Navegante Metropolitano poderá ir, por exemplo, de Setúbal até Mafra, utilizando qualquer operador do serviço público de transporte de passageiros com um único passe. O Navegante 12 . Um variante do Navegante Metropolitano; gratuito para todas as crianças até aos 12 anos de idade inclusive, isto é, até ao último dia do mês em que a criança faz 13 anos. Serão mantidos os descontos para estudantes e carenciados.

. Um variante do Navegante Metropolitano; gratuito para todas as crianças até aos 12 anos de idade inclusive, isto é, até ao último dia do mês em que a criança faz 13 anos. Serão mantidos os descontos para estudantes e carenciados. O Navegante +65 . Destina-se a maiores de 65 anos, reformados e pensionistas; vai permitir utilizar todos os serviços de transporte público regular de passageiros, em todos os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa. Terá um preço de 20 euros e uma validade mensal, isto é, do primeiro ao último dia do mês para o qual foi adquirido.

. Destina-se a maiores de 65 anos, reformados e pensionistas; vai permitir utilizar todos os serviços de transporte público regular de passageiros, em todos os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa. Terá um preço de 20 euros e uma validade mensal, isto é, do primeiro ao último dia do mês para o qual foi adquirido. O Navegante Metropolitano Família (disponível a partir de julho). Tem as mesmas características do Navegante Metropolitano, permitindo que cada agregado familiar pague no máximo o valor de dois passes Navegante Metropolitano - ou seja, 80 euros - independentemente do número de elementos. É válido em todos os serviços de transporte público regular de passageiros, em todos os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa. Este título é exclusivo de agregados com domicílio devidamente comprovado na área metropolitana de Lisboa. Também tem validade mensal, isto é, do primeiro ao último dia do mês para o qual foi adquirido.

(disponível a partir de julho). Tem as mesmas características do Navegante Metropolitano, permitindo que cada agregado familiar pague no máximo o valor de dois passes Navegante Metropolitano - ou seja, 80 euros - independentemente do número de elementos. É válido em todos os serviços de transporte público regular de passageiros, em todos os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa. Este título é exclusivo de agregados com domicílio devidamente comprovado na área metropolitana de Lisboa. Também tem validade mensal, isto é, do primeiro ao último dia do mês para o qual foi adquirido. O Navegante «nome do município» (Navegante Municipal). É válido para qualquer deslocação, em todos os serviços de transporte público regular de passageiros dentro de 1 dos 18 municípios que constituem a área metropolitana de Lisboa. Este passe terá um preço de 30 euros e uma validade mensal, isto é, do primeiro ao último dia do mês para o qual foi adquirido.

É válido para qualquer deslocação, em todos os serviços de transporte público regular de passageiros dentro de 1 dos 18 municípios que constituem a área metropolitana de Lisboa. Este passe terá um preço de 30 euros e uma validade mensal, isto é, do primeiro ao último dia do mês para o qual foi adquirido. O Navegante Municipal Família (a partir de julho). Permitirá que cada agregado familiar pague no máximo o valor de dois passes Navegante Municipal, ou seja 60 euros, independentemente do número de elementos. É válido para qualquer deslocação, em todos os serviços de transporte público regular de passageiros dentro do respetivo município. É exclusivo de agregados com domicílio devidamente comprovado na área metropolitana de Lisboa.

Lisboa com passe de 10 euros em abril

Os transportes da Área Metropolitana de Lisboa vão ter no mês de abril um passe com o preço de 10 euros e validade de sete dias para assegurar o período transitório da implementação do novo sistema tarifário metropolitano.

De acordo com um comunicado assinado pelo primeiro secretário da Área Metropolitana de Lisboa, será "aprovada a criação, durante o mês de abril e de forma transitória para os utilizadores com passe deslizante [de 30 dias] cujo termo decorra durante o mês de abril, de um passe com âmbito geográfico equivalente ao do passe do metropolitano".

Segundo o documento, o passe terá a validade de sete dias, "a vigorar após o termo do título deslizante e a comercializar a partir do dia 8 de abril de 2019 e até ao final desse mês".

Os novos passes poderão ser adquiridos no Portal VIVA a partir de 21 de março, para iniciar a 1 de abril, ou a partir de dia 26 de março nos locais habituais e no Multibanco.