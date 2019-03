“Regresso de Mathieu a França pode ser bom para todas as partes”

O treinador luso-francês Filipe Azevedo acredita que há uma conjugação de fatores que poderão levar à saída de Mathieu do Sporting no final da época.

Mathieu tem contrato com o Sporting até junho de 2020, mas pode sair já no verão. Por um lado, o Sporting pretende continuar a aliviar a carga salarial do plantel. Por outro, Mathieu vê com bons olhos o regresso a França. Segundo o jornal "O Jogo", o Bordéus, de Paulo Sousa, está interessado no central. Em entrevista a Bola Branca, Filipe Azevedo acredita que a saída de Mathieu de Alvalade pode concretizar-se.

”Paulo Sousa conhece bem o jogador e acredita que Mathieu pode ajudar o clube e fazer, pelo menos, mais um ou dois anos ao mais alto nível. Os jogadores também gostam de terminar a carreira nos seus países de origem e o Bordéus é um histórico do futebol francês”, refere.



Sporting já se acautelou

A confirmar-se a saída de Mathieu no próximo verão, Filipe Azevedo considera que o Sporting já acautelou esse cenário.

“O Sporting oficializou duas contratações para a mesma posição,– Luis Neto e Tiago Ilori, e temos de ter a noção que o Mathieu deve ser dos maiores salários do Sporting, pelo que a saída dele pode vir a ser boa para todas as partes”, conclui o treinador luso-francês.

Mathieu tem mais um ou dois anos

Mathieu faz 36 anos em outubro. No entanto, em Alvalade, mostrou que, apesar de alguns problemas físicos, tem capacidade para continuar a jogar ao mais alto nível, conforme assinala Filipe Azevedo.

“Mathieu passou por grandes clubes europeus e tem grande experiência, conseguindo mais facilmente ultrapassar algumas dificuldades físicas. Ainda mostra frescura física e pode jogar mais um ou dois anos ao mais alto nível", salienta o treinador, que considera que França "é um dos bons campeonatos da Europa" e que Mathieu "tem condições para dar continuidade à sua carreira num campeonato dessa dimensão".

Filipe Azevedo, de 44 anos, antigo avançado que em Portugal representou Felgueiras, Alverca, Campomaiorense, Penafiel, Salgueiros e Olhanense. O luso-francês é treinador de futebol, atualmente sem clube.