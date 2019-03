Chamada de Alex Telles à seleção do Brasil "é meritória", diz Eduardo Luís

A chamada de Alex Telles para representar a seleção do Brasil "é meritória", na opinião de Eduardo Luís, ex-jogador do FC Porto.

A estreia do lateral portista pelo Brasil pode acontecer já no sábado, diante do Panamá, num particular marcado para o Estádio do Dragão. Em entrevista a Bola Branca, Eduardo Luís lembra que Telles tem estado "sempre em grande plano", pelo que não é de estranhar a chamada.