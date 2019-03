Dyego Sousa teve de carregar no travão para acelerar rumo ao topo

Litos, que orientou Dyego Sousa no Leixões, em 2011, recorda o estreante em convocatórias da seleção nacional como um jogador ambicioso e obcecado pelo golo, que teve de ser acalmado para não queimar etapas, o que mais tarde permitiu a sua afirmação como avançado de eleição.

A chamada de Dyego Sousa à seleção surpreendeu. O avançado de 29 anos, que nasceu no Brasil, teve uma primeira e curta passagem pelo futebol português, ainda júnior, na temporada 2007/2008, no Nacional da Madeira, Já como sénior, voltou a Portugal em 2010 para jogar no Leixões, onde foi treinado por Litos. O técnico recorda, em Bola Branca, que Dyego "era muito ambicioso e queria rapidamente chegar aos grandes clubes nacionais, por isso vivia obcecado por fazer golos".

"Muitas das vezes, havia alguma precipitação, ia queimando etapas. Era uma questão também de crescer. O Dyego foi fazendo isso, foi importante ele acalmar. Obviamente, os anos foram passando e a maturidade que foi ganhando deu-lhe esse maior à vontade junto das balizas adversários. E acabou por se tornar um grande jogador e um grande ponta-de-lança do futebol nacional e não só", enaltece Litos.

Um grande profissional com características únicas



O técnico lembra com simpatia o plantel do Leixões na época 2010/2011, "um grupo de trabalho de grandes profissionais". Apesar da sua juventude, Dyego Sousa já mostrava características muito específicas:



"O Dyego era um jogador que, pela sua idade, estava a aproveitar essa oportunidade que lhe tinha sido dada no Leixões para se mostrar. E mostrou-se bem. É um jogador que merece esta chamada, que há várias épocas que tem feito grandes trabalhos e é aquele tal ponta-de-lança que tem características específicas que não existem em muitos jogadores no futebol português. Daí, penso eu, esta sua chamada à seleção nacional."

Litos descreve Dyego Sousa como "um jogador de referência, tecnicamente muito evoluído", que dá soluções aos companheiros, devido à sua "grande modalidade", mas que também "não tem medo de se fixar entre os dois centrais e ser referência para os colegas".

"É um jogador extraordinário. Adorei trabalhar com ele e tê-lo ajudado. Fico feliz por o ver a representar a seleção nacional", regozija Litos.