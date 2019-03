Detido suspeito do atentado em Utrecht que provocou três mortos e cinco feridos

O suspeito do tiroteio que, esta segunda-feira, provocou pelo menos três mortos e cinco feridos em Utrecht, na Holanda, foi detido. A notícia foi avançada pela polícia da cidade via Twitter pelas 17h30 em Lisboa.

Até àquela hora, as autoridades tinham atualizado o balanço de vítimas mortais para três depois de um homem ter entrado num elétrico daquela cidade, no centro do país, e aberto fogo contra os passageiros durante a manhã.

"O suspeito de envolvimento no ataque na praça 24 de outubro foi detido durante uma operação de busca na parte antiga de Utrecht", informaram as autoridades, confirmando tratar-se "do homem cujas imagens e identidade foram divulgadas pela polícia previamente".

Pelo Twitter, e antes da sua captura, a polícia pediu ajuda para procurar Gökman Tanis, cidadão nascido na Turquia, "ligado ao incidente desta manhã na 24 Oktoberplein em Utrecht". As autoridades pediram ainda que ninguém se aproximasse do suspeito e que, se alguém o localizasse, para ligar "imediatamente para o número 0800-6070".





Não há ainda informação sobre a identidade das vítimas ou a gravidade dos ferimentos.

De acordo com testemunhas citadas pelos media locais, havia uma mulher deitada no chão, houve confrontos e vários homens fugiram do local no rescaldo do tiroteio.

A circulação em toda a rede de elétricos foi suspensa e a polícia pediu às escolas que mantivessem as portas fechadas.

À Renascença, o português Nuno Barbosa, um programador informático de 24 anos que vive há quase cinco perto da praça 24 de outubro, em Utrecht, explica que soube do ataque e mortes desta segunda-feira já depois de ter saído de casa.

“Já tinha chegado ao trabalho e, portanto, foi por um colega meu que fiquei a saber. E rapidamente começou tudo a falar do assunto. No geral, a Holanda é muito pacifica e aqui [Utrecht] também nunca se passou nada especial. Às vezes as pessoas chamam-na [à zona onde ocorreu o tiroteio] de gueto, mas não se passa mesmo nada lá, é tudo muito tranquilo – há uns anos era pior, mas já não é o que era.”

Já depois de as autoridades localizarem e deterem o suspeito do ataque, Nuno ainda aguardava, no trabalho, autorização para regressar a casa.

“O risco de ameaça continua no nível máximo, que é o nível 5, houve um alerta há umas horas para ninguém sair de casa – mas parece-me que isso já foi levantado. Ainda existe a possibilidade de ser considerado um ataque terrorista, mas não se pensa que seja isso, pensa-se que foi mais direcionado a uma pessoa que estava presente no local. Eu vivo muito perto do local onde decorreu o tiroteio e não sei como é que aquilo estará, se realmente posso ir para casa ou não. Até porque houve um alerta a nível nacional a dizer para não entrar sequer na zona. Mas daqui a umas horas já não haverá problema e penso ir para casa.”