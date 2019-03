Atentado na Holanda faz três mortos e nove feridos. Suspeito em fuga já foi identificado

Subiu para três o número de vítimas mortais decorrente do tiroteio desta segunda-feira de manhã na cidade holandesa de Utrecht, no centro do país. O ataque ocorreu dentro de um elétrico e provocou ainda nove feridos, segundo o presidente da Câmara. A polícia admite que possa ter “motivações terroristas” e já identificou o suspeito: um turco de 37 anos.





Pelo Twitter, a polícia pede ajuda para procurar Gökman Tanis, cidadão nascido na Turquia, "ligado ao incidente desta manhã na praça 24 Oktoberplein em Utrecht". As autoridades pedem ainda que ninguém se aproxime do suspeito. Se alguém o localizar, "ligue imediatamente para o número 0800-6070". A polícia corrigiu depois a maneira como se escreve o nome do suspeito: Gökmen Tanis. Segundo a polícia, pelo menos três pessoas morreram no incidente, que ocorreu pelas 10h45 (menos uma hora em Lisboa), junto à praça 24 Oktoberplein. “Um homem começou a disparar selvaticamente”, relata uma testemunha citada pelo site holandês de notícias NU.

“Foram disparados vários tiros e há vários feridos. Ainda não foram feitas detenções”, indica por seu lado o porta-voz da polícia holandesa, Joost Lanshage. Para o local foram enviados três helicópteros e a polícia criou um perímetro de segurança na praça 24 Oktoberplein para facilitar as operações das equipas de emergência. As autoridades pedem ainda à população que evite a zona. Segundo os órgãos de comunicação social holandeses, há elementos da polícia antiterrorismo no local e a polícia admite que o ataque pode ter "motivações terroristas".

O automóvel onde Gökmen Tanis terá fugido, um Renault Clio vermelho (roubado pouco antes do ataque), foi entretanto encontrado pelas autoridades noutra zona de Tichelaarslaan, a somente quatro quilómetros da praça 24 Oktoberplein.





Sobre as vítimas, não há ainda informação sobre a sua identidade ou a gravidade dos ferimentos. De acordo com testemunhas citadas pelos órgãos de comunicação social locais, havia uma mulher deitada no chão, houve confrontos e vários homens fugiram do local. A circulação em toda a rede de elétricos foi suspensa e a polícia pediu às escolas que mantivessem as portas fechadas. A Universidade de Utrecht está fechada e ninguém pode entrar ou sair de qualquer dos edifícios.