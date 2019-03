Thiem bate Federer e conquista Indian Wells

Dominic Thiem conquistou, durante a madrugada desta segunda-feira, o Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. O tenista austríaco derrotou o suíço Roger Federer, por 3-6, 6-3 e 6-7.

Thiem, que entrou no torneio como número oito do mundo, teve de operar a reviravolta perante Federer, que arrancou no quinto lugar do "ranking" ATP e procurava vencer o sexto triunfo no torneio norte-americano e 0 101.º título ATP. O duelo durou duas horas e dois minutos.

"É surreal", admitiu Thiem, após a partida. "É um prazer competir com o Roger Federer nesta grande final. Perdi as minhas duas últimas finais de Masters 1000, mas ganhei esta e sabe tão bem como ganhar um Grand Slam", salientou o tenista austríaco, de 25 anos.