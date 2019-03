Sporting pondera vender Diaby

Abdoulay Diaby pode ter os dias contados, no Sporting. De acordo com o jornal "Record", a direção leonina pondera colocar o internacional maliano no mercado.

O avançado foi aposta inicial de Marcel Keizer, no entanto, tem vindo a perder fulgor e, nos dois últimos jogos, foi suplente, tendo perdido o lugar para Raphinha. A verdade é que Diaby custou 7,4 milhões de euros ao Sporting, investimento que os sete golos e seis assistências em 35 jogos não têm justificado.

Desta forma, o Sporting poderá querer tentar recuperar o dinheiro que deixou, no início da época, nos cofres do Club Brugge. Ainda de acordo com o "Record", há clubes turcos e franceses interessados em Diaby.