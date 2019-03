Líder feliz nas manchetes

Os jornais desportivos desta segunda-feira focam-se na vitória do Benfica no terreno do Moreirense, por 4-0, que permitiu aos encarnados retomarem a liderança do campeonato.

"Frescos e felizes", anuncia "A Bola". Os 120 minutos da Liga Europa não pesaram nas pernas do jogadores. Terceira jornada consecutiva no primeiro lugar pela primeira vez esta época.´

O "Record" titula: "Líder de goleada." O jornal "O Jogo" reforça: "Topo de gama." Águias retomam liderança à boleia de um Rafa supersónico.

Alex Telles na seleção brasileira é o destaque nos jornais no que toca ao FC Porto. Também há foco sobre a conquista da Taça de Portugal de basquetebol, após vitória, por 83-80, sobre a campeã nacional Oliveirense.

Quanto ao Sporting, o Bordéus, de Paulo Sousa, tenta levar Mathieu. Regresso a França está nos planos do central. SAD admite libertá-lo por 3,2 milhões de euros, revela "O Jogo". O "Record" diz que Keizer pediu a Varandas para ficar com Raphinha, que "é aposta". Diaby pode ser vendido. Doumbia convence pelo passe, diz "A Bola": o médio tem 97% de acerto e ainda é o jogador com mais roubos de bola da equipa.