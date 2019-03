Baleia encontrada morta com 40 quilos de plástico no interior

No interior de uma baleia encontrada nas Filipinas estavam 40 quilos de plástico, incluindo 16 de arroz, quatro sacos usados na plantação de bananeiras e inúmeros sacos para compras.

De acordo com os biólogos marinhos e voluntários que trabalharam no resgate no mamífero, esta foi a baleia encontrada que mais plástico tinha no seu interior.

“Esta baleia tinha a maior quantidade de plástico que alguma vez vimos, é nojento”, lê-se num post de Facebook da “D’Bone Collector Museum”, uma organização não-governamental, fundada por Darrell Blatchley, que tem uma missão recuperar animais mortos e preservá-los de forma a ensinar adultos e crianças sobre os “supreendentes animais que Deus criou para os humanos desfrutarem e protegerem”.

A equipa liderada Darrell Blatchley foi notificada às 6h00 de que uma baleia estava presa junto ao largo de Davao, nas Filipinas. No entanto, o animal acabou por morrer às 11h00.