Guarda-redes do Nápoles desmaiou em pleno jogo

O guarda-redes colombiano David Ospina, do Nápoles, desmaiou em campo no jogo contra a Udinese, da 28.ª jornada da liga italiana de futebol, e foi levado de urgência para um hospital, onde recuperou a consciência.

Ospina recebeu uma forte pancada na cabeça num choque com o argentino Ignacio Pussetto, aos quatro minutos de jogo, no estádio San Paolo, e depois de continuar em campo, com um curativo colorido na cabeça, desmaiou cerca de 35 minutos mais tarde.

A perda de consciência do internacional colombiano, prontamente socorrido pela equipa médica do Nápoles, que o encaminhou de ambulância para o hospital mais próximo, provocou uma onda de preocupação nos adeptos presentes no estádio.

De acordo com o Nápoles, David Ospina recuperou a consciência no hospital e está a ser acompanhado por médicos especializados.