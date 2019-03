Messi aplaudido por adversários. “Nunca me tinha acontecido"

Lionel Messi fez um hat-trick na vitória do Barcelona em casa do Bétis e até os adeptos adversários aplaudiram.

Palmas, vénias e gritos “Messi, Messi” despediram o capitão catalão depois de mais uma exibição de sonho do argentino.

O primeiro golo é um livre direto que entra no canto do guarda-redes Pau López. O segundo surge após uma tabela com Luiz Suarez e o terceiro um chapéu, que deixa todos de boca aberta.

No final da partida, o técnico do Bétis, Quique Setién, estava rendido.

“Gostei da resposta do nosso público, valorizou um jogador com o qual sofremos hoje, mas do qual desfrutamos habitualmente. É justo o reconhecimento que lhe fizeram, estou orgulhoso do comportamento do público. Nunca vi ninguém que se aproximasse deste nível. Vi jogadores fazerem coisas maravilhosas, mas com o equilíbrio e com a continuidade de Messi, durante 12 ou 14 anos... Talvez Pelé, não sei. O que fez hoje faz em todos os jogos. É um luxo poder vê-lo a cada domingo, defrontá-lo.”

Ainda no relvado, Messi estava até envergonhado com a reação dos adversários.

“Não me lembro de me terem feito isto. Nunca me tinha acontecido, mas estou agradecido a este público. Sempre que vimos a este estádio somos bem tratados.”