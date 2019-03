Inter vence e ultrapassa Milan

O Inter de Milão bateu o AC Milan por 3-2 no 'derby della Madonnina', resultado que lhe permite ultrapassar o rival no terceiro posto da liga italiana de futebol, após a 28.ª jornada.

O médio uruguaio Matias Vecino adiantou o Inter, que jogou na condição de visitante - ambos os emblemas de Milão partilham o mesmo estádio -, logo aos três minutos de jogo e o 1-0 manteve-se até ao apito do árbitro para o intervalo do encontro.

Na segunda metade, quando o holandês Stefan de Vrij fez o 2-0 a passe de Matteo Politano (51 minutos), poucos acreditariam que a formação orientada por Luciano Spalletti deixasse escapar os três pontos, mas a verdade é que o AC Milan não atirou a toalha ao tapete e conseguiu reagir aos 57 minutos por intermédio de Tiemoue Bakayoko, médio francês de 24 anos, que marcou de cabeça na sequência da marcação de um livre direto.

Mas um penálti algo infantil cometido pelo espanhol Samu Castillejo permitiu que o argentino Lautaro Martinez fizesse o 3-1 para os 'visitantes'. O melhor que o AC Milan conseguiu foi reduzir para 3-2 numa jogada de insistência dentro da área do Inter, e o marcador não mexeu mais até ao final do encontro, deixando o Inter com 53 pontos e o AC Milan com 51 pontos, nos terceiro e quarto lugares da Serie A.

Nos outros encontros do dia em Itália, o Nápoles venceu a Udinese por 4-2, resultado que permite que o emblema do sul de Itália acumule agora 60 pontos e reduza a distância para a Juventus (75 pontos), que perdeu horas antes em casa do Génova por dois golos sem resposta, numa partida em que não contou com Cristiano Ronaldo.

Já a Atalanta cedeu um empate em casa frente ao último classificado da liga italiana, o Chievo (1-1), o Empoli bateu o Frosione por 2-1, e a Lazio bateu o Parma por 4-1.