PSG ganha com magia de Di Maria

O PSG venceu o Marselha 3-1 na jornada 29 da liga francesa de futebol. Em destaque esteve o argentino Di Maria ao fazer dois golos e uma assistência.

O líder do campeonato gaulês chegou à vantagem no período de descontos da primeira parte por Kylian Mbappé.

Ainda a digerir a eliminação da Liga dos Campeões, com uma derrota no Parque dos Príncipes por 3-1 frente ao Manchester United, o Paris Saint-Germain viu o Marselha empatar no primeiro minuto da segunda parte por Valère Germain, num lance rápido de contra-ataque.

Ángel Di Maria desfez a igualdade aos 55 minutos, num lance em que a defesa do Marselha não esteve isenta de culpas, e o argentino elevou para 3-1 aos 66, na conversão de um livre direto, a punir mão na bola do guarda-redes Mandanda, que foi expulso.

A expulsão de Mandanda levou o treinador Rudi Garcia a sacrificar o italiano Mario Balotelli, que na janela de transferências de inverno reforçou o Marselha, para fazer entrar o guarda-redes suplente Pelé, que mal entrou sofreu o golo de Di Maria.

Já no período de descontos do encontro, Kylian Mbappe, melhor marcador da liga francesa, com 26 golos, falhou a oportunidade para elevar a vantagem do Paris Saint-Germain, numa grande penalidade defendida por Pelé.

A vitória do Paris Saint-Germain, que lidera com 77 pontos e menos um jogo, colocou fim a uma sequência de seis jogos sem perder do Marselha (cinco vitórias e um empate), que permitiu à equipa marselhesa subir à quarta posição.

Já o treinador português Paulo Sousa estreou-se no comando técnico do Bordéus com um empate 1-1 na receção ao Rennes, numa partida em que os 'girondinos' deixaram escapar a vantagem nos descontos.

O guineense François Kamano, aos 59 minutos, colocou o Bordéus em vantagem, mas o senegalês M'Baey Niang, aos 90+2, fez o golo do empate e 'estragou' a estreia de Paulo Sousa, que não conseguiu quebrar o jejum de cinco jogos sem vitórias para o campeonato.

O Bordéus segue no 13.º lugar da tabela classificativa, com 34 pontos, enquanto o Rennes é oitavo, com 41, mas com um jogo em atraso.

O Lyon, terceiro classificado, venceu em casa o Montpellier, por 3-2, e encurtou para quatro pontos a diferença que o separa do segundo, o Lille, que na sexta-feira perdeu em casa com o Mónaco (1-0).