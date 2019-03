Atenção FC Porto. Liverpool vence mas com dificuldade

O Liverpool isolou-se provisoriamente na liderança da Liga inglesa de futebol, após vencer no terreno do Fulham, por 2-1, num encontro em que o golo da vitória dos reds só apareceu na fase final da partida.

Em Londres, em duelo da 31.ª jornada, James Milner, na marcação de uma grande penalidade, aos 81 minutos, deu o triunfo ao Liverpool, no terreno do penúltimo classificado da Premier League.

Antes, aos 26 minutos, o senegalês Sadio Mané tinha colocado a formação do alemão Jurgen Klopp em vantagem, mas o holandês Babel, antigo jogador dos reds, refez a igualdade, aos 74.

Com este triunfo, o Liverpool, adversário do FC Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões, saltou para o primeiro lugar da competição, com mais dois pontos e também mais um jogo disputado do que o Manchester City, agora segundo classificado.

O encontro desta ronda da equipa de Pep Guardiola [dérbi com o Manchester United] foi adiado para abril, devido à participação dos citizens na Taça de Inglaterra.

Por seu lado, o Fulham sofreu a sétima derrota seguida na Premier League e tem praticamente destino traçado até ao segundo escalão, já que segue no penúltimo lugar, a 14 pontos da salvação.