O Benfica conquistou a Taça de Portugal de voleibol pela 18.ª vez, a segunda consecutiva, ao vencer o Fonte Bastardo na final da edição 2018/19, disputada em Sines.

Os encarnados perderam o primeiro set frente aos açorianos por 26-28, mas venceram os seguintes, por 25-16, 25-22 e 25-20.

O Benfica reforçou o domínio no historial da prova, com 18 títulos, mais seis do que o Sporting de Espinho.