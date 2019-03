Bruno Lage. “Primeira parte boa e uma segunda ainda melhor"

O treinador do Benfica ficou feliz com a exibição em Moreira de Cónegos, depois da vitória 4-0, e resumiu tudo numa só frase: "primeira parte boa e uma segunda ainda melhor".

Resumo da partida

"Tínhamos de fazer um grande jogo, estar no nosso melhor e foi isso que aconteceu. Jogámos contra uma grande equipa, que nos criou vários problemas, os quais nós soubemos contornar. Corremos riscos, pela estratégia do Moreirense, com Pedro Nuno e Chiquinho ao lado dos nossos médios. Tivemos de correr riscos pelo resultado. Fizemos uma primeira parte boa e uma segunda ainda melhor. Marcámos quatro golos e saio satisfeito. Foi o que prometemos: estar no nosso melhor, frescos fisicamente e com mentalidade vencedora. Só assim é que podíamos vencer a equipa que considero ser a sensação do campeonato"





Moreirense sem ponta de lança

"Eventualmente poderiam ter colocado o Pedro Nuno na frente e tentar procurar o espaço ao lado dos nossos médios. Não tendo ninguém como referência, procurariam espaço e diagonais entre os nossos defesas. Conseguiram isso algumas vezes. Estávamos precavidos para isso e o mais importante era mesmo com esses dois médios controlar o jogo"



Gestão da equipa

"São coisas pontuais que vão acontecendo. Temos de ter esse cuidado, mas é o preço do sucesso o facto de jogarmos de três em três dias. Mais importante de tudo foi a resposta, com uma frescura e qualidade enormes.

Paragem para seleções

"Por um lado vão estar muitos jogadores nas seleções, mas será importante trabalhar como temos feito. Há muitas formas de trabalhar. O recurso às imagens é fundamental, para treinarmos situações que vamos vendo em vídeo. Não basta ver, é preciso treinar. Estamos satisfeitos com todos, mas há coisas que temos de trabalhar e desenvolver. É este o caminho, no dia a dia, treino a treino, e só com esta maneira de estar é que evoluímos"