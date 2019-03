Golfe. José-Filipe Lima terminou Open do Quénia no 25.º lugar

O português José-Filipe Lima terminou na 25.ª posição o Open do Quénia, competição do circuito europeu, que Ricardo Melo Gouveia e Pedro Figueiredo concluíram no lugar 35.

José-Filipe Lima, que arrecadou um prémio monetário de 10.615 euros, concluiu a prova com um agregado de 279 pancadas, depois de hoje ter marcado 66 'shots' (cinco abaixo do par) na quarta e última volta.

O golfista português, que subiu 27 lugares na classificação em relação a sábado, entregou hoje um cartão com um 'eagle' (duas abaixo), quatro 'birdies' (uma abaixo).

Os outros dois portugueses em prova, Ricardo Melo Gouveia e Pedro Figueiredo, terminaram empatados no 35.º lugar, com um agregado de 281 pancadas, arrecadando 7.260 euros cada.

Pedro Figueiredo fechou a volta de hoje com 70 pancadas (uma abaixo), descendo quatro posições na geral, marcando três 'birdies' e dois 'bogeys'.

Ricardo Melo Gouveia, que fechou a volta com 69 'shots', com cinco 'birdies' e três 'bogeys', subiu quatro lugares na geral, em relação a sábado.

O italiano Guido Migliozzi, que somou 268 pontos, venceu o torneio, conquistando um prémio monetário de 183.330 euros.