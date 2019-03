Génova impõe primeira derrota à Juventus na Liga italiana

O Génova impôs este domingo a primeira derrota à Juventus na edição de 2018/19 da Liga italiana de futebol, ao vencer por 2-0 na receção heptacampeã, que não alinhou com o português Cristiano Ronaldo.

A formação genovesa, com Pedro Pereira a tempo inteiro e Miguel Veloso a partir dos 75 minutos, chegou à vantagem aos 72, por intermédio de Stefano Sturaro, que a ‘vecchia signora’ chegou a emprestar ao Sporting na presente temporada.

O médio internacional italiano não chegou a envergar a camisola dos ‘leões’ e rumou ao Génova, em janeiro, assinando hoje o primeiro golo pelo clube, apenas dois minutos depois ter substituído o sérvio Lazovic.

Também vindo do banco, o macedónio Pandev selou o triunfo do Génova, aos 81 minutos, naquele que foi o primeiro desaire da Juventus, que alinhou de início com João Cancelo.

O conjunto orientado por Massimiliano Allegri, que procedeu a várias poupanças no ‘onze’ além de Ronaldo, permanece destacado no primeiro lugar da Série A, com 75 pontos, mais 18 do que o Nápoles, que hoje recebe a Udinese.

O Génova subiu provisoriamente ao 12.º lugar, com os mesmos 33 pontos do Parma, que hoje visita a Lazio.

AC Milan e Inter Milão, terceiro e quarto classificados, respetivamente, defrontam-se hoje, em mais uma edição do dérbi ‘della madonnina’.