Marcelo envia condolências pelas “trágicas consequências” das intempéries em Moçambique

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou hoje condolências pelas “trágicas consequências” das calamidades naturais que afetaram Moçambique, causando mais de 60 mortos.

“O Presidente da República expressou, em nome do povo português e no seu próprio, sentidas condolências pelas trágicas consequências resultantes das violentas calamidades naturais que afetaram as regiões do Centro e do Norte de Moçambique”, refere uma mensagem dirigida ao chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, publicada no sítio na internet da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa enviou uma “nota de fraterna solidariedade” ao seu homólogo moçambicano, transmitindo votos de pesar às famílias das vítimas e de rápida recuperação a todos os feridos.

Pelo menos 150 pessoas morreram, centenas estão desaparecidas e dezenas de milhar isoladas, principalmente em zonas rurais, devido à passagem do ciclone Idai por Moçambique, Zimbabué e Malaui.

As mortes foram causadas pelo desabamento de casas precárias e outras estruturas, bem como por afogamento.

A recolha de informação por parte das equipas de socorro no terreno tem sido dificultada pelas falhas de energia e comunicações.

Antes da chegada do ciclone Idai, formada no oceano Índico, outras 15 pessoas já tinham morrido entre os dias 06 e 13 de março durante a passagem de uma tempestade no centro e norte de Moçambique, segundo as Nações Unidas.