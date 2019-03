Wolverhampton elimina Manchester United

O Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, eliminou o Manchester United da Taça de Inglaterra.

Os Wolves ganharam 2-1 e os golos foram apontados por Raúl Jiménez, ex-Benfica, e Diogo Jota, ex-FC Porto, recentemente convocado por Fernando Santos para a seleção.

Na equipa dos lobos estavam ainda outros portugueses no onze, como João Moutinho e Ruben Neves, para além de Ruben Vinagre, Ivan Cavaleiro e Hélder Costa no banco.

O Wolverhampton não chegava tão longe na competição há 21 anos.

Pelo United, que tinha Diogo Dalot a titular, o golo, apontado nos descontos, foi marcado por Rashford.

Nos outros encontros dos quartos-de-final, disputados este sábado, o Manchester City arrancou uma vitória a 'ferros' no terreno do Swansea, com o internacional português Bernardo Silva em destaque ao marcar um golo e a fazer uma assistência, enquanto o Watford bateu em casa o Crystal Palace por 2-1.

No domingo será conhecido o último semi-finalista desta competição, que sairá do jogo entre o Millwall (último resistente do segundo escalão em prova) e o Brighton.