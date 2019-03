Sérgio Conceição. Resultados dos rivais não interferem minimamente no nosso trabalho

O treinador do FC Porto comenta expulsão de jogador do Marítimo e explica eventual pressão sobre o Benfica.

Superioridade numérica

“O jogo não foi fácil. Normalmente as equipas que ficam em inferioridade numérica juntam-se mais, a equipa fica mais solidária, ficam praticamente com nove jogadores na zona da grande área, mais o guarda-redes. Nós fomos algo previsíveis na primeira parte, chegámos facilmente ao corredor lateral, mas cruzámos demasiadas bolas. Faltou-nos mobilidade.

Alterações ao intervalo

Na segunda parte optei por fazer algumas modificações na dinâmica ofensiva, dei mais largura pelo Manafá, mantendo o Alex Telles do outro lado, tive muita gente por dentro e o jogo ficou mais agradável, acabando a equipa por chegar aos golos. Foi uma boa vitória e todas as vitórias são importantes.

Pressão sobre o Benfica?

Atenção, não é que não me preocupe com o resultado dos rivais. O que disse na conferência de imprensa antes deste jogo é que os resultados dos rivais não interferem minimamente no nosso trabalho diário, porque não ficamos mais contentes ou menos contentes, mais soltos ou menos soltos, por os adversários ganharem ou perderem. O que nos interessa é o nosso trabalho. Tínhamos nove jogos para disputar e íamos procurar a vitória nesses nove jogos.

O FC Porto venceu o Marítimo por 3-0 e assume liderança à condição do campeonato.