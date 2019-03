Fejsa não vai a Moreira de Cónegos

O sérvio Fejsa está fora dos convocados do Benfica para a visita ao Moreirense, no domingo, da 26.ª jornada da I Liga de futebol, depois de ter sido titular na receção ao Dínamo Zagreb, para a Liga Europa.

O médio voltou ao onze do Benfica na quinta-feira, quase dois meses depois de se ter lesionado, no triunfo frente aos sérvios, por 3-0, após prolongamento, e hoje ficou de fora dos 19 'eleitos' do treinador Bruno Lage, que continua a não poder contar com os lesionados Jardel, Salvio, Seferovic, Conti e Ebuehi.

Relativamente ao embate com o Dinamo Zagreb, o técnico chamou o guarda-redes russo Zlobin, em detrimento de Svilar, e o médio Florentino, no lugar de Krovinovic.

O Benfica, que lidera a I Liga com os mesmos 60 pontos do campeão FC Porto, defronta o Moreirense, quinto com 42, em Moreira de Cónegos, no domingo, a partir das 17h30.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Vlachodimos e Zlobin;

Defesas: André Almeida, Corchia, Ferro, Rúben Dias, Grimaldo e Yuri Ribeiro;

Médios: Samaris, Florentino, Gabriel, Gedson, Pizzi, Zivkovic, Rafa e Cervi;

Avançados: João Félix, Jota e Jonas.