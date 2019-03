Murilo mantém Braga em terceiro lugar

Um golo do brasileiro Murilo deu a vitória ao Sporting de Braga na visita ao Vitória de Setúbal, por 1-0, em jogo da 26.ª jornada da I Liga de futebol, e manteve os minhotos no terceiro lugar.

Os bracarenses asseguraram a terceira vitória consecutiva na competição com o golo do avançado brasileiro, aos 35 minutos, aumentando para 15 os jogos sem vencer dos setubalenses.

O Sporting de Braga permanece no terceiro lugar, com 58 pontos, mais três do que o Sporting, que na sexta-feira venceu na receção ao Santa Clara, por 1-0, e menos dois do que Benfica e FC Porto, que contam menos um jogo, enquanto o Vitória de Setúbal permanece na 15.ª posição, a primeira acima da zona de despromoção, com 25.