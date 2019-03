Pais de Gales conquista Torneio das Seis Nações

O País de Gales vence o torneio das Seis Nações de Râguebi, a competição mais antiga do mundo entre seleções, ganhando todos os jogos do torneio (Grand Slam).

A jogar em casa, em Cardiff, os galeses bateram a Irlanda por 25-7 na última jornada do torneio.

Ainda decorre o Inglaterra e Escócia, a partida que fecha a prova esta época. Em Roma, os italianos foram batidos pela França, por 25-14.

Na época passada foi a Irlanda a conquistar o torneio das Seis Nações. A Inglaterra tem 28 títulos e Gales passa a somar 27 (ou o 5º, se contabilizarmos só a altura em que o torneio passou de cinco para seis equipas).

Faltam seis meses para o arranque do Campeonato do Mundo de Râguebi, que vai decorrer no Japão, de 20 de setembro a 2 de novembro.