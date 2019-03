Golfe. Pedro Figueiredo terminou Open do Quénia em 31.º

O português Pedro Figueiredo terminou na 31.ª posição do Open do Quénia, competição do circuito europeu de golfe, na qual Ricardo Melo Gouveia segue no lugar 39 e José-Filipe Lima na 52.

Pedro Figueiredo, que desceu oito posições em relação a sexta-feira, fechou a volta com 71 pancadas (par) e segue com um agregado de 211 'shots', tendo anulado quatro 'birdies' (uma abaixo) com quatro 'bogeys' (uma acima).

Ricardo Melo Gouveia, que à partida para a volta era o português mais bem classificado, desceu 16 posições na classificação até ao lugar 39.

Hoje, Melo Gouveia marcou 72 pancadas (uma acima do par), e segue com um agregado de 212 'shots', tendo entregado um cartão com quatro 'bogeys' e três 'birdies'.

José-Filipe Lima, que segue com um agregado de 213 pancadas, subiu três lugares na geral, tendo fechado a volta com 70 pancadas, marcando quatro 'birdies', quatro 'bogeys' e um 'eagle' (duas abaixo).

O espanhol Adri Arnaus e o italiano Guido Migliozzi lideram o torneio, com um agregado de 199 pancadas.