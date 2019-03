Ivo Vieira. Moreirense vai "jogar para vencer"

O treinador do Moreirense diz que o jogo com o Benfica, no domingo, para a 26.ª jornada da I Liga de futebol, vai ser "completamente diferente" do da primeira volta, quando os minhotos venceram em Lisboa.

“Este é um jogo completamente diferente do da primeira volta, em que conseguimos um resultado histórico. O Benfica tem outro treinador e vem de bons resultados, tal como nós. Mas, em termos de motivação, sei que os jogadores vão estar no máximo. É natural darmos mais ênfase a estes duelos com os grandes", afirmou Ivo Vieira.

O técnico aludiu ao triunfo no recinto encarnado, em novembro de 2018, por 3-1, um resultado que, segundo o técnico dos minhotos, não é o fator mais importante na motivação dos seus jogadores.

Ivo Vieira disse não ter alterado a rotina de trabalho da equipa, prometendo "jogar para vencer", mesmo reconhecendo que o Benfica, apesar do empate 2-2 com o Belenenses na ronda passada, "vem de bons resultados que dão motivação".

"Partimos da mesma linha, começando o jogo a zeros, com um ponto para cada lado, mas, com ambos a lutarem para vencer. É isso que queremos e não pensamos naquilo que o Benfica pode fazer. Temos competência para pôr em causa a força deste adversário", vincou.

Ainda assim, o técnico dos cónegos reconheceu que a formação lisboeta "é, a par do FC Porto, a melhor equipa portuguesa", antecipando uma "tarefa complicada" para o seu grupo de trabalho, mas sem alarmes quanto à veia concretizadora dos encarnados.