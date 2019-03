Sondagem dá vitória ao PS sem maioria absoluta

Se as legislativas fossem hoje, PS venceria as legislativas sem maioria absoluta, com 37,3% e mais 12,1 pontos percentuais que o PSD, revela um estudo da Eurosondagem para o Sol e Porto Canal, que coloca a Aliança à frente do PAN.

O estudo de opinião, realizado entre 10 e 14 de março, e que tem uma margem de erro de 3,07%, indica uma diferença 15,5 pontos percentuais entre os três partidos da esquerda (PS, CDU e BE, com 52,5%) e as três forças da direita (PSD, CDS-PP e Aliança, com 37%).

De acordo com a projeção global da Eurosondagem, o PS obtém 37,3%, longe da maioria absoluta, mas bem à frente do PSD, que regista 25,2%.

O CDS-PP volta a ser o terceiro partido mais votado, com 8,5%, seguido pelo BE, com 8,1%, e pela CDU, com 7,1%.

A Aliança, do ex-primeiro-ministro Pedro Santana Lopes, com 3,3%, ultrapassa o partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), que obtém 2,4%, mesmo assim um resultado acima do alcançado nas legislativas de 2015, 1,4%.

Na comparação com os resultados das legislativas de outubro de 2015, os socialistas sobem cinco pontos percentuais, passando de 32,3% para 37,3%.

O PSD e o CDS-PP, com 33,7% em conjunto, recuam três pontos percentuais relativamente ao resultado alcançado em 2015 pela coligação PAF (Portugal À Frente), que registou 36,9% dos votos.

A CDU e o BE descem, registando 7,1% e 8,1%, respetivamente. A coligação PCP-PEV tinha alcançado 8,25% e perde nesta sondagem 1,1 pontos percentuais. Já os bloquistas, que tiveram 10,2%, perdem dois pontos percentuais.

No estudo da Eurosondagem, 19% “não sabem ou não respondem” ao inquérito e 8,1% admitem votar branco, nulo ou em partidos que não constam do questionário.

Vitória do PSD, só na Madeira



O PSD apenas ganharia ao PS na Madeira, quando faltam cerca de seis meses para as eleições regionais no arquipélago. Apesar de não fazer qualquer extrapolação para as eleições regionais, a projecção para a Madeira coloca os sociais-democratas à frente dos socialistas, com 34,2% contra 31,6%, uma diferença de 2,6 pontos percentuais.



A Madeira, onde o PS irá candidatar Paulo Cafofo numa coligação para enfrentar o PSD de Miguel Albuquerque, é mesmo a única região em que o partido de Rui Rio supera o de António Costa.

Noutras regiões avaliadas, o PS surge à frente, com destaque para os Açores, onde obtém 43,8% contra 28,1% do PSD.

O estudo da Eurosondagem para o Sol, Porto Canal, Diário de Notícias da Madeira e Diário Insular dos Açores foi realizado de 10 a 14 de março de 2019, através de "entrevistas telefónicas, realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados".

O universo é a população com 18 anos ou mais, residente em Portugal Continental e Regiões Autónomas, para telemóveis e telefones da rede fixa.

A amostra foi estratificada por região, tendo resultado, Norte – 18,4%; Área Metropolitana do Porto – 13,0%; Centro – 26,4%; Área Metropolitana de Lisboa – 24,5%; Sul – 9,0%; Região Autónoma dos Açores – 3,9%; Região Autónoma da Madeira – 4,7%, num total de 1.020 entrevistas validadas.

Foram efetuadas 1.171 tentativas de entrevistas e, destas, 151 (12,9%) não aceitaram colaborar no estudo de opinião.

O erro máximo da amostra é de 3,07%, para um grau de probabilidade de 95,0%.