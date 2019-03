Basquetebol. Ovarense elimina Benfica da Taça de Portugal

A Ovarense conseguiu esta sexta-feira a quarta e última vaga nas meias-finais da Taça de Portugal de basquetebol, ao bater o Benfica (65-64) no segundo jogo do segundo dia da final a oito, que decorre no Portimão Arena.

A equipa de Ovar começou mal a partida e chegou a ter uma desvantagem de 17 pontos no segundo período, mas conseguiu recuperar no terceiro quarto e, nos minutos finais, garantiu o triunfo.

No sábado, a Ovarense vai defrontar a campeã nacional Oliveirense na segunda meia-final, depois da outra meia-final, entre FC Porto-Lusitânia.

Taça de Portugal

Lusitânia 98-83 Terceira

Barreirense 60-97 FC Porto

Oliveirense 94-66 Imortal

Benfica 64-65 Ovarense

Dia 16mar

Lusitânia - FC Porto (15h00)

Oliveirense – Ovarense (17h30)