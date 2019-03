Cagliari atrasa Fiorentina

O Cagliari venceu a Fiorentina por 2-1 no campeonato italiano.

No jogo de abertura da jornada 28 da Série A, o destaque vai para João Pedro, ex-Estoril, que inaugurou o marcador aos 52 minutos.

Ceppittelli aumentou a vantagem aos 66 minutos e Chiesa só conseguiu reduzir a desvantagem perto do fim da partida.

Com esta derrota, a turma viola atrasa-se na luta pela Europa, ficando a sete pontos do 6.º lugar, com mais um jogo disputado.

Já o Cagliari ocupa o 14.º lugar e foge da linha de água.

A Juventus, de Cristiano Ronaldo, joga domingo de manhã contra o Génova.