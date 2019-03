França. Vinícius marca em jogo cheio de portugueses

Um golo do brasileiro Carlos Vinícius, aos 90 minutos, valeu ao Mónaco triunfo por 1-0 em casa do Lille.

O ex-jogador do Rio Ave, titular esta sexta-feira no lugar que habitualmente é de Falcão, passou a bola por cima de um defesa e não perdoou.

A equipa de Leonardo Jardim, com Adrien, Rony Lopes e Gelson Martins a titulares, derrotou o segundo classificado da Liga francesa, que atuou com José Fonte, Xeka, Rafael Leão e Rui Fonte.

Com este triunfo, os monegascos somam o sétimo jogo sem perder e saem da zona de despromoção.

No outro jogo de sexta-feira do campeonato francês, Nice e Toulouse empataram 1-1, com os anfitriões a seguirem em oitavo lugar, com 41 pontos, e os forasteiros em 14.º, com 32.