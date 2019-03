Ciclone "Idai" faz pelo menos 19 mortos em Moçambique

Um total de 13 vítimas mortais foram registadas na cidade da Beira, uma das maiores do país, e outras seis no distrito limítrofe de Dondo, segundo informação do governo provincial citada pelos órgãos de comunicação estatais.

O Governo português já lamentou as "perdas humanas e materiais" causadas pelas calamidades naturais que afetaram as regiões do Centro e Norte de Moçambique nos últimos dias.

"As cheias provocadas pelas chuvas torrenciais e o ciclone Idai afetaram de forma muito significativa as províncias de Tete, Zambézia, Niassa e Sofala, em particular a cidade da Beira", refere em comunicado o Ministério dos Negócios Estrangeiros, lamentando as "numerosas perdas humanas e materiais causadas".

No documento do ministério tutelado por Augusto Santos Silva é também manifestada solidariedade para com o povo moçambicano.