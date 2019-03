Standard & Poor’s sobe rating de Portugal

A agência de notação financeira Standard & Poor’s (S&P) subiu esta sexta-feira o rating da dívida pública portuguesa de BBB-/A-3 para BBB/A-2.

O rating de Portugal está agora dois níveis acima do grau de investimento especulativo, com a S&P a passar a perspetiva de positiva para estável.

“Esta decisão reflete o reconhecimento de importantes transformações estruturais na economia nacional e da melhoria das contas públicas. Trata-se de uma decisão que contribui para reforçar a confiança dos investidores e a credibilidade externa de Portugal, com impacto direto nos custos de financiamento das famílias, das empresas e do Estado”, diz o Ministério das Finanças, em comunicado.



O gabinente do ministro Mário Centeno destaca que a "República Portuguesa se financiou esta semana com as taxas de juro mais baixas de sempre, num cenário de convergência com as taxas praticadas para a dívida pública de Espanha e de aumento do diferencial face a Itália".

Os resultados alcançados, sublinha o comunicado, "são de extrema importância dados os desafios que se antecipam para o futuro, num contexto de incerteza política e de deterioração do ambiente económico global".

"O Governo está comprometido em preservar este caminho, por considerar ser o melhor garante de crescimento sustentável, inclusivo e criador de emprego de qualidade", conclui o Ministério das Finanças.