Alex Telles convocado para a seleção do Brasil

Alex Telles foi chamado, esta sexta-feira, à seleção do Brasil. O defesa-esquerdo do FC Porto substitui o lesionado Filipe Luís.

A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol.

A escolha do esquerdino dos dragões foi já justificada por Edu Gaspar, da equipa técnica de Tite.

"É um jogador de 26 anos e com projeções futuras que observamos há algum tempo. É uma peça importante e de destaque dentro do FC Porto e que agora teremos a oportunidade de observar melhor dentro do ambiente da seleção", disse.

Alex Telles junta-se ao já convocado Éder Militão.

Filipe Luís tem uma lesão na coxa esquerda.

O Brasil vai defrontar o Panamá, precisamente no estádio do Dragão e a República Checa em Praga, no dia 26.