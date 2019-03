I Liga

Em direto. Sporting-Santa Clara

15 mar, 2019 - 19:05 • Carlos Calaveiras

O Sporting tenta reaproximar-se dos líderes e, em especial, colar-se ao Braga no terceiro lugar. Pela frente, tem uma das surpresas do campeonato, o Santa Clara, que procura cimentar a sua posição no "top-10". Apito inicial às 20h30, em Alvalade. O Sporting-Santa Clara tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.