Conselho Metropolitano do Porto "confiante" num acordo com privados para o passe único

O presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, acredita num entendimento com as empresas privadas de transportes públicos e que o passe único vai estar à venda, a partir de quinta-feira, com um preço de 40 euros.

Os privados dizem que ainda não há acordo financeiro com as empresas que operam na região, mas, em declarações à Renascença, Eduardo Vítor Rodrigues acredita num entendimento.

“Estou confiante que vai haver [acordo], até porque nenhum cidadão perdoaria a nenhum de nós que, depois de termos 15 milhões de euros para a Área Metropolitana cofinanciar a tarifa, depois encontrássemos um pretexto de risco ou de medo, mais ou menos artificial, para não beneficiarmos os cidadãos”, afirma o presidente do Conselho Metropolitano do Porto.

Eduardo Vítor Rodrigues acrescenta que “as operadoras de transportes público também têm que perceber uma coisa: só há transporte público enquanto houver clientes e, nos últimos anos, se há coisa que tem acontecido é perda de clientes nos transportes públicos”.

O passe único para a área metropolitana do Porto, entrará em vigor a 1 de abril, vai poder ser adquirido a partir de 21 de março nas lojas Andante.

Apenas quem possui o título de transporte Z2 e quer incluir uma ou mais zonas terá de se dirigir a uma loja Andante.

Para quem tem título Z4 e passar a usufruir do passe único metropolitano, a mudança será automática.

A Área Metropolitana do Porto (AMP) aprovou, em 22 de fevereiro, uma proposta de passe único de 40 euros para viagens intermunicipais e um outro de 30 euros para viagens dentro do concelho ou até três zonas.

No âmbito do PRAT - Plano de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos foi ainda aprovado um título gratuito para crianças até aos 12 anos, que deverá entrar em vigor a 1 de setembro.