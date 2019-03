Zidane desfaz-se em elogios a Éder Militão

Zinedine Zidane desfez-se em elogios a Éder Militão, reforço que o Real Madrid já garantiu para a próxima época. O treinador do Real garantiu que o central do FC Porto, por quem o clube pagou 50 milhões de euros, entra nos seus planos.

"É um jogador muito bom, com futuro. É um jogador jovem e pode jogar em duas posições, embora a sua posição preferida seja a de central. É um jogador que vai contar para nós", assegurou Zidane, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

O Real Madrid recebe o Celta de Vigo no sábado, às 15h15. A equipa madrilena está no terceiro lugar do campeonato espanhol, com 51 pontos. Os galegos estão em 18.º, com 25. O objetivo do Real, para o que restao do campeonato, é garantir, pelo menos, o apuramento para a Liga dos Campeões da próxima temporada.