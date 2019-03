Mundial feminino terá videoárbitro

A FIFA anunciou, esta sexta-feira, que o Mundial feminino de futebol, que se realiza entre junho e julho de 2019, em França, terá videoárbitro (VAR).

A decisão foi tomada pelo Conselho da FIFA, que está reunido em Miami, nos Estados Unidos. A implementação do VAR no Mundial feminino proporciona, assim, as mesmas condições às mulheres que foram dadas aos homens, no Mundial 2018, na Rússia.

A FIFA revelou, ainda, que o Mundial sub-17 feminino, em 2020, será disputado na Índia. O Mundial masculino da mesma categoria, em 2019, será no Brasil.