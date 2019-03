Mundial de Clubes terá 24 equipas a partir de 2021

O Mundial de Clubes vai passar a ser disputado por 24 equipas, a partir de 2021, e realizar-se-á de quatro em quatro anos. A decisão foi tomada em reunião do Conselho da FIFA, esta sexta-feira, em Miami, nos Estados Unidos.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, assumiu estar "muito feliz" por terem sido tomadas "decisões importantes", uma delas em particular.



"Um verdadeiro Mundial de Clubes que terá um grande impacto no futebol a nível planetário, a partir de 2021. O Mundial de Clubes vai acontecer na janela da Taça das Confederações [que deixa de existir]. Não será no Qatar, porque é em junho, e ainda veremos onde se irá realizar este primeiro verdadeiro Mundial de Clubes, mas estou certo de que terá um grande impacto. O mundo terá oportunidade de ver um verdadeiro Mundial de Clubes", afirmou o presidente da FIFA.

Espada em riste contra os clubes europeus



Os critérios de qualificação serão discutidos nos próximos tempos, segundo Infantino, que revelou que a decisão foi tomada "após um longo processo de discussão".

O presidente da FIFA está convencido de que a Associação de Clubes Europeus (ECA) voltará atrás na decisão de boicotar o novo Mundial de Clubes. Em carta enviada ao organismo que tutela o futebol mundial, os dirigentes de 15 clubes garantiram que "nenhum clube da ECA participará em tal competição".

O Benfica encontra-se entre os emblemas que assinaram essa carta. Os outros são Juventus (pela mão de Andre Agnelli, presidente da ECA), Real Madrid, PSG, Bayern Munique, Ajax, Lyon, Manchester United, AC Milan, Malmo, Légia Varsóvia, Barcelona, Celtic, Helsínquia e Anderlecht.

Infantino garantiu, ainda, que "houve um diálogo positivo com o presidente da UEFA [Aleksander Ceferin], apesar de haver algumas divergências". "Penso que, nas próximas semanas, até a discussão com a UEFA irá ser frutuosa. A FIFA decidiu e vamos em frente", disparou.

Antecipação do alargamento do Mundial de seleções adiada



Em discussão, estava também o alargamento do Campeonato do Mundo de seleções de 2022 de 32 para 48 equipas. A ideia seria antecipar a decisão já tomada relativamente a 2026 para o Mundial do Qatar.

A decisão ainda não ficou tomada esta sexta-feira. "Apresentámos um estudo de viabilidade. É exequível alargar o Mundial 2022, de 32 para 48 equipas. Hoje, temos um Mundial em Qatar com 32 equipas e isto já é ótimo. Contudo, estamos a avaliar se é possível antecipar o alargamento previsto para 2026 já em 2022", assumiu Gianni Infantino.

O presidente da FIFA informou que a decisão final será tomada em junho e que, caso o alargamento seja aprovado, "alguns jogos terão de ser disputados num país vizinho do Qatar".