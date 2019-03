Dyego Sousa chorou de alegria quando soube que tinha sido chamado à seleção

Dyego Sousa chorou de alegria quando ouviu o seu nome ser chamado por Fernando Santos, para a nova convocatória da seleção portuguesa. O avançado luso-brasileiro, do Sporting de Braga, revelou que não esperava ser convocado e que estava a assistir à conferência de imprensa à espera de ouvir o nome de um dos colegas.

"Estava no balneário com o Horta, o Sequeira e o João Novais. Estávamos a ver no telemóvel do Horta, inclusive. Quando vi o meu nome, o último da lista, chorei de alegria. Liguei para a minha família, que recebeu a notícia ao mesmo tempo do que eu. Foi sensacional. Era uma coisa que queria há muito tempo, sabia que havia essa possibilidade, mas nunca recebi nenhuma mensagem, nem nada, por isso não tinha essa esperança. Fui apanhado de surpresa", admitiu o jogador, em entrevista aos canais de comunicação do Braga.



A chamada era tão inesperada para Dyego Sousa que o avançado estava a assistir à divulgação da lista de eleitos do selecionador nacional "à espera de uma convocatória de outro". "Eu nunca esperei ser chamado", insistiu.

Retribuir a confiança e o acolhimento



Dyego Sousa agradeceu a Fernando Santos "pela confiança" e garantiu que sempre trabalhou "ao máximo em busca deste objetivo". O avançado revelou que se sente português, ao fim de 11 anos no país:

"Já estou em Portugal há praticamente dez anos e sempre tive esse sonho, esse objetivo. É lógico que quando chega não estamos à espera, mas é uma sensação incrível. Sinto-me português. Amo este país e este povo que me recebeu de braços abertos. A minha mulher é portuguesa, a minha filha é portuguesa. Só tenho de agradecer e retribuir dentro de campo. Dar alegria através da seleção, do meu futebol e da minha garra e determinação."



Daqui em diante, Dyego Sousa quer "mais convocatórias, mais alegrias e mais sucesso". Por agora, terá de convencer o selecionador nacional, no dois primeiros jogos de qualificação para o Euro 2020.

Portugal recebe a Ucrânia, no dia 22 de março, e a Sérvia, no dia 25. Ambos os jogos realizam-se no Estádio da Luz, às 19h45. Partidas com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.